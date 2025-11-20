Stary Kontynent może być suwerenny w przemyśle obronnym

Czy Europa ma szansę na suwerenność, jeżeli chodzi o produkcję obronną? – W bardzo szerokim zakresie tak – mówi Andrzej Raszewski, prezes Rheinmetall Polska, gość programu Marcina Piaseckiego. – W Europie naprawdę posiadamy, co jest może niedoceniane, praktycznie wszystkie technologie niezbędne dzisiaj w obronności. W dodatku uzupełniane są zdolności, które do tej pory były domeną sojusznika amerykańskiego. Mówię przede wszystkim o obszarze przestrzeni kosmicznej – jest rozwijana europejska zdolność wynoszenia obiektów na orbitę. A także oczywiście cała domena lądowa, morska czy cyberprzestrzeni. Więc to raczej nie jest pytanie o technologię, czy też o zdolności, ale raczej pewnie pytanie polityczne o strategię. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przemysł, naprawdę robimy bardzo dużo, żeby sprostać tym wyzwaniom – dodaje gość Marcina Piaseckiego.