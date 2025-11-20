Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Stary Kontynent może być suwerenny w przemyśle obronnym

W Europie posiadamy, co jest może niedoceniane, praktycznie wszystkie technologie niezbędne dzisiaj w obronności.

Publikacja: 20.11.2025 14:00

Andrzej Raszewski, prezes Rheinmetall Polska

Andrzej Raszewski, prezes Rheinmetall Polska

Foto: podcasty.rp.pl

Marcin Piasecki

Czy Europa ma szansę na suwerenność, jeżeli chodzi o produkcję obronną? – W bardzo szerokim zakresie tak – mówi Andrzej Raszewski, prezes Rheinmetall Polska, gość programu Marcina Piaseckiego. – W Europie naprawdę posiadamy, co jest może niedoceniane, praktycznie wszystkie technologie niezbędne dzisiaj w obronności. W dodatku uzupełniane są zdolności, które do tej pory były domeną sojusznika amerykańskiego. Mówię przede wszystkim o obszarze przestrzeni kosmicznej – jest rozwijana europejska zdolność wynoszenia obiektów na orbitę. A także oczywiście cała domena lądowa, morska czy cyberprzestrzeni. Więc to raczej nie jest pytanie o technologię, czy też o zdolności, ale raczej pewnie pytanie polityczne o strategię. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przemysł, naprawdę robimy bardzo dużo, żeby sprostać tym wyzwaniom – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego
Magazyn o biznesie
Dlaczego ceny w Polsce przestały rosnąć
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
Magazyn o biznesie
Inflacja: redukcja tak, ale coraz wolniejsza
Jacek Wlazło, szef agencji Grandesi
Magazyn o biznesie
Wlazło: Celebryci to narzędzie
Janusz Jankowiak, główny ekonomista PRB
Magazyn o biznesie
Jankowiak: Dziś rozdrobnienie jest przekleństwem gospodarki
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Julia Krysztofiak-Szopa, ekspertka ds. strategii AI
Magazyn o biznesie
Czy sztuczna inteligencja może być bańką?
Reklama
Reklama
e-Wydanie