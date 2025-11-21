Zaskoczenie? – Komisja jest konserwatywnym ciałem, jeżeli chodzi o prognozy gospodarcze – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao SA, gość programu Marcina Piaseckiego. – Przecież konsensus prognoz na przyszły rok dla polskiej gospodarki jest przecież wyraźnie powyżej 3 proc., może nawet dochodzi do 3,5 proc. My mamy prognozę 4 proc. i nawet dzisiaj na takim wewnętrznym spotkaniu potwierdziliśmy sobie, że właściwie jakby nie liczyć, to tak wychodzi. Tak że przyszły rok wygląda nieźle. Będziemy mieli nie za chłodną i nie przegrzaną gospodarkę, w której wysokiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy niska presja inflacyjna. Idealnie to się jakby społecznie sprzedaje – mówi gość Marcina Piaseckiego.

