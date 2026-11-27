Od 22 września 2023 r. obowiązuje art. 7555⁵ § 1 k.p.c., który wprowadził mechanizm ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy. Umożliwia on uzyskanie zabezpieczenia w postaci nakazu dalszego zatrudniania pracownika przez pracodawcę na czas trwania procesu.

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Udzielenie zabezpieczenia

Zgodnie z przepisem w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie dochodzi uznania wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, sąd – na wniosek uprawnionego i na każdym etapie postępowania – udziela zabezpieczenia przez nakazanie pracodawcy dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wystarczające jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Odmowa może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

Co istotne, ustawodawca odstąpił od wymogu uprawdopodobnienia interesu prawnego, wynikającego z art. 730¹ § 1 k.p.c. To właśnie to rozwiązanie stanowi źródło wielu praktycznych problemów związanych z wykonywaniem udzielonych zabezpieczeń. Zabezpieczenie to ma bowiem charakter szczególny. Prowadzi do tymczasowego zaspokojenia roszczenia pracownika jeszcze przed rozstrzygnięciem sporu, stanowiąc wyjątek od zasady wyrażonej w art. 731 k.p.c. Uprawniony uzyskuje zatem ochronę odpowiadającą treścią przyszłemu orzeczeniu, zanim sąd przesądzi o zasadności jego roszczenia.

Regulacja ta coraz częściej zaognia spory na linii pracodawca–pracownik. Sądy zwracają uwagę, że ustawodawca posłużył się sformułowaniem „udzieli”, a nie „może udzielić”. Literalne brzmienie przepisu sugeruje więc, że decyzja sądu nie pozostawia miejsca na swobodną ocenę celowości zabezpieczenia. Odmowa jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku oczywistej bezzasadności roszczenia, rozumianej jako sytuacja, w której bez szczegółowej analizy stanu faktycznego i prawnego jest jasne, że powództwo nie może zostać uwzględnione.

Restrykcyjne stosowanie przepisu

Uwagę pracodawców zwraca również możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie na każdym etapie postępowania. W praktyce zdarza się, że pracownik występuje z żądaniem dalszego zatrudnienia nawet ponad rok po rozwiązaniu umowy o pracę. Pracodawca nie ma wówczas wiedzy o sytuacji zawodowej pracownika w tym okresie. Tymczasem w organizacji mogło już dojść do trwałego podziału obowiązków zwolnionego pracownika pomiędzy pozostałych członków zespołu, a nawet do zmian w strukturze zatrudnienia.

Czy w takich okolicznościach pracownik powinien dysponować nieograniczonym w czasie uprawnieniem do żądania dalszego zatrudnienia? Trudno oczekiwać, że po upływie roku od rozwiązania umowy pracodawca będzie w stanie odtworzyć poprzednie warunki zatrudnienia. W realiach dynamicznych zmian gospodarczych wykonanie zabezpieczenia może okazać się faktycznie niemożliwe.

Nie jest to przy tym wyłącznie problem organizacyjny. Pracodawca, który nie wykona postanowienia, naraża się na egzekucję. Sąd może zagrozić mu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki, a także zastosować inne przewidziane prawem środki przymusu.

Ograniczenie w czasie możliwości złożenia wniosku uznać należy zatem za zasadne, a wręcz konieczne. Wniosek o dalsze zatrudnienie składany po znacznym upływie czasu od ustania stosunku pracy nie służy już bowiem wzmocnieniu ochrony pracownika na czas procesu. Prowadzi natomiast do nieuzasadnionego odwrócenia stanu faktycznego, który zdążył się już utrwalić. Dzieje się to bez uprzedniej oceny, czy taka ingerencja w organizację pracodawcy jest w ogóle możliwa.

Kolejnym problemem jest sposób weryfikowania przez sądy, czy pracownik rzeczywiście podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zgodnie z art. 7555⁵ k.p.c. podstawą udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W praktyce sądy niekiedy przyjmują jednak automatyzm, powołując się na restrykcyjne brzmienie przepisu i obowiązek udzielenia zabezpieczenia.

Takie podejście pomija istotny element konstrukcji omawianej regulacji. Jej zakres podmiotowy ogranicza się bowiem do pracowników „podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy”. Status ten stanowi warunek zastosowania przepisu i powinien istnieć w dacie rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli pracodawca kwestionuje istnienie ochrony, sąd powinien tę okoliczność zweryfikować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których ochrona związkowa opiera się na wadliwej uchwale zarządu organizacji związkowej albo wygasła przed rozwiązaniem umowy o pracę. Samo powołanie się przez pracownika na szczególną ochronę nie może przesądzać o udzieleniu zabezpieczenia.

Oczywiście pracodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Jego rozpoznanie wymaga jednak czasu, a negatywne konsekwencje konieczności wykonywania zabezpieczenia ponosi w tym okresie pracodawca. Tym bardziej zasadne jest rzeczywiste zbadanie, czy pracownik spełnia podstawowy warunek zastosowania art. 7555⁵ k.p.c.

Bezskuteczność wypowiedzenia

Niestety, praktyka niejednokrotnie sprowadza się do ustalenia, czy roszczenie pracownika nie jest „na pierwszy rzut oka” oczywiście bezzasadne. W sprawach dotyczących bezskuteczności wypowiedzenia, w których ocena roszczenia wymaga analizy przyczyny wypowiedzenia, takie podejście czyni kontrolę sądu w dużej mierze iluzoryczną. Oczywista bezzasadność roszczenia jest kategorią wyjątkową. Nie powinna oznaczać, że poza nią sąd jest pozbawiony możliwości uwzględnienia innych istotnych okoliczności sprawy. Mogą one przemawiać przeciwko udzieleniu zabezpieczenia, nawet jeżeli nie przesądzają jeszcze o bezzasadności samego powództwa. Podstawy rozwiązania umowy o pracę bywają bowiem bardzo różne. Dlatego ocena przesłanek zabezpieczenia powinna uwzględniać specyfikę każdej sprawy.

Dodatkowym problemem jest brak możliwości żądania zmiany zabezpieczenia na zasadach ogólnych. Rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z zasadą tymczasowości zabezpieczenia. Co więcej, pracodawca może żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie w razie dopuszczenia się przez pracownika rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 § 1 k.p. Z tych względów wydanie postanowienia nakazującego dalsze zatrudnianie pracownika powinno być poprzedzone rzetelną weryfikacją wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

Gdy pracownik przegra sprawę

Szczególnie dotkliwą luką omawianej regulacji jest brak przepisów określających materialnoprawne skutki wykonania zabezpieczenia w przypadku oddalenia powództwa. Zgodnie z art. 744 § 1 k.p.c. w razie prawomocnego oddalenia powództwa zabezpieczenie upada z mocy prawa. Nie jest przy tym konieczne wydanie przez sąd odrębnego postanowienia.

Skoro jednak wypowiedzenie okazało się skuteczne, stosunek pracy ustał z upływem okresu wypowiedzenia albo w dniu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Powstaje zatem pytanie, jak zakwalifikować okres, w którym pracownik faktycznie świadczył pracę wyłącznie na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Z materialnoprawnego punktu widzenia był to okres, w którym stosunek pracy już nie istniał, a pracownik świadczył pracę w wykonaniu orzeczenia sądu. Taka sytuacja rodzi szereg wątpliwości praktycznych, zwłaszcza w zakresie uprawnień zależnych od stażu pracy. Czy okres ten należy uwzględniać przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, wymiaru urlopu wypoczynkowego, czy spełnienia warunków ochrony przedemerytalnej?

Wygrany proces

Inaczej ustawodawca uregulował sytuację pracownika, który wygrał proces. Zgodnie z art. 51 § 1 k.p. pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Brakuje natomiast analogicznego rozwiązania dla pracownika, który przegrał proces, mimo że przez cały czas jego trwania korzystał z ochrony wynikającej z zabezpieczenia.

Można rozważać, czy w takim przypadku okres ten nie powinien zostać wyłączony z okresu zatrudnienia w rozumieniu prawa pracy, skoro ostatecznie wypowiedzenie okazało się skuteczne. Kwestia ta wymaga jednak jednoznacznego rozstrzygnięcia. Niezależnie od tego, jakie stanowisko ostatecznie zajmie doktryna i orzecznictwo, brak odpowiedniej regulacji pokazuje, że ustawodawca wprowadził instytucję o istotnych skutkach materialnoprawnych, nie zapewniając jej spójności z istniejącym systemem prawa pracy.

Należy również pamiętać, że wykonanie zabezpieczenia może prowadzić do powstania szkody po stronie pracodawcy, której późniejsze naprawienie będzie bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza szkód wynikających z dezorganizacji przedsiębiorstwa, które nie zawsze przekładają się na konkretną i łatwą do wykazania stratę finansową.

Art. 7555⁵ k.p.c. miał rozwiązać realny problem długotrwałości postępowań sądowych w sprawach o przywrócenie do pracy. Cel ten jest zrozumiały. Praktyka stosowania przepisu pokazuje jednak, że potrzebne są zmiany legislacyjne. Nie można pomijać faktu, że ciężar ryzyka procesowego i gospodarczego został w znacznej mierze przerzucony na pracodawcę. Ochrona pracownika na czas procesu nie powinna bowiem oznaczać automatycznego przeniesienia całego ryzyka związanego z trwającym postępowaniem na pracodawcę. Potrzebne jest rozwiązanie, które pozwoli zachować równowagę między ochroną pracownika a uzasadnionymi interesami organizacyjnymi i gospodarczymi pracodawcy.

autorka: Zofia Brylińska-Karpicz, radca prawny Sendero Tax&Legal