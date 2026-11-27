Gdy zapewnienie zbywcy okaże się nieprawdziwe, zbywca broni się, wskazując, że nabywca znał prawdę z badania albo mógł ją poznać z udostępnionych dokumentów. Zdarza się też, że nabywca wie o nieprawdziwości zapewnienia, a mimo to zawiera umowę i potem dochodzi roszczeń. Ta praktyka doczekała się nawet własnej nazwy: sandbagging. Niektórzy idą dalej i twierdzą, że zbywca nie odpowiada za nic, co nabywca mógł ustalić w badaniu.

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Poprzedni artykuł („Czy kupujący musi zbadać spółkę”) pokazał, że przy nabyciu udziałów lub akcji ustawa nie nakłada na nabywcę powinności badania. Teraz chodzi o to, czy wiedza nabywcy, rzeczywista albo możliwa do uzyskania, zwalnia zbywcę z odpowiedzialności za nieprawdziwe zapewnienia. Rozstrzyga o tym przede wszystkim umowa, w której strony mogą przesądzić znaczenie wiedzy nabywcy, także rzeczywistej. Gdy umowa milczy, sama możliwość ustalenia okoliczności w badaniu nie zwalnia zbywcy, a sporne pozostaje tylko znaczenie wiedzy rzeczywistej. Orzecznictwa praktycznie brak, bo spory z transakcji trafiają zwykle do sądów arbitrażowych, a ich wyroki nie są publikowane.

Czemu służy zapewnienie

Zapewnienia nie są wynalazkiem praktyki transakcyjnej. Pojawiają się w rękojmi i mogą dotyczyć zarówno wad fizycznych, jak i prawnych. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (art. 556¹ § 1 pkt 2 k.c.). Wadą prawną jest między innymi obciążenie rzeczy prawem osoby trzeciej, a przy sprzedaży prawa także jego nieistnienie (art. 556³ k.c.). W tym reżimie znaczenie wiedzy jest jasne. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli kupujący wiedział o wadzie, fizycznej albo prawnej, w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 k.c.). Przy sprzedaży udziałów albo akcji przepisy o rękojmi bez wątpliwości obejmują jednak tylko zapewnienia dotyczące samych udziałów albo akcji, bo wady przedsiębiorstwa spółki nie są ich wadami, a to, czy zapewnienia o majątku spółki mogą być podstawą rękojmi, pozostaje sporne.

W profesjonalnie przygotowanych umowach rękojmię często się wyłącza (art. 558 § 1 k.c.), a odpowiedzialność zbywcy opiera na zapewnieniach o charakterze gwarancyjnym.

Spór o znaczenie zapewnienia gwarancyjnego pojawi się w przypadku, w którym okaże się ono nieprawdziwe, a nabywca zna prawdę z innego źródła, zwykle z badania. Zbywca zapewnia na przykład, że spółka nie jest stroną żadnego sporu sądowego, a nabywca wie z udostępnionych dokumentów o procesie z byłym pracownikiem. Rozstrzygnięcie zależy od funkcji zapewnienia. Jeżeli ma ono przekazywać nabywcy wiedzę o spółce, nabywca nie został wprowadzony w błąd i trudno przyznać mu roszczenie, podobnie jak w rękojmi, gdzie wiedza kupującego o wadzie zwalnia sprzedawcę z odpowiedzialności (art. 557 § 1 k.c.). Jeżeli jednak zapewnienie służy alokacji ryzyka – nabywca zapłacił w cenie za to, żeby ryzyko tego procesu obciążało zbywcę, a jego wiedza nie ma znaczenia. Zapewnienia mogą pełnić też inne funkcje, na przykład doprecyzowywać cechy przedmiotu sprzedaży albo przesądzać fakty na potrzeby dowodowe. Którą funkcję pełnią w danej umowie, rozstrzyga wykładnia (art. 65 § 2 k.c.), a od tego zależy znaczenie wiedzy nabywcy. Konstrukcja gwarancyjna zawarta w umowie wskazuje jednak na funkcję alokacyjną. Należy przyjąć, że zbywca, który udziela takiego zapewnienia, nie zobowiązuje się do żadnego zachowania. Przyrzeka natomiast, że naprawi szkodę, jeżeli opisany stan rzeczy okaże się nieprawdziwy, i to niezależnie od winy.

Wiedza rzeczywista

Na tym tle widać wyraźnie słabość spotykanego w piśmiennictwie poglądu, że zbywca nie odpowiada, jeżeli nabywca wiedział o nieprawdziwości zapewnienia, bo przyjął je niejako w złej wierze. Strony mogą jednak zastrzec, że zbywca odpowiada niezależnie od wiedzy nabywcy, na przykład z zapewnień fundamentalnych, albo zastosować klauzule indemnizacyjne (indemnity), czyli odrębne zobowiązania zbywcy do pokrycia konkretnego ryzyka, przydatne właśnie dla okoliczności wykrytych w badaniu. Autor tego poglądu przyjmuje zarazem, że celem zapewnień jest alokacja ryzyka, „nie zaś kształtowanie stanu wiedzy kupującego”. Tymczasem wniosek o znaczeniu wiedzy nabywcy musiałby wynikać z funkcji informacyjnej zapewnienia, którą sam odrzuca.

Wersja „mógł ustalić” nie znajduje oparcia w żadnym z tych ujęć. Przy funkcji informacyjnej liczy się to, co nabywcy rzeczywiście przekazano, a przy alokacyjnej wiedza nie ma znaczenia.

Pogląd, że zbywca nie odpowiada za to, co nabywca mógł ustalić w badaniu, jest błędny z kilku powodów. Po pierwsze, myli praktykę umowną z regułą prawną. Zwolnienie zbywcy przy informacjach dostępnych w badaniu wynika z postanowień umów, a gdy umowa milczy, podstawy do zwolnienia nie daje żaden przepis. Po drugie, zasada caveat emptor nie należy do prawa polskiego. Ustawa stosuje miernik „mógł się dowiedzieć” do jednoznacznie określonych zdarzeń, na przykład przy nabyciu przedsiębiorstwa (art. 55⁴ k.c.) i przy zaległościach podatkowych zbywcy (art. 112 ordynacji podatkowej). Nawet w rękojmi zwolnienie sprzedawcy wymaga wiedzy rzeczywistej kupującego (art. 557 § 1 k.c.). Po trzecie, pogląd ten odwraca alokację ryzyka, za którą nabywca zapłacił w cenie. Po czwarte, karze za badanie – im szerszy dostęp do dokumentów, tym słabsza ochrona, niezależnie od tego, czy nabywca miał czas i budżet, żeby z tego dostępu skorzystać.

Wsparcie daje tu wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2018 r. (I CSK 157/17). Sąd uznał, że argument o możliwości zapoznania się z dokumentacją traci na znaczeniu, gdy była ona nierzetelna, a ocena ryzyka kupującego musi uwzględniać rzeczywistą możliwość uzyskania prawdziwych danych. Zwalnianie zbywcy z powodu tego, co nabywca mógł ustalić, oznaczałoby w istocie powinność badania, której ustawa przy nabyciu udziałów nie przewiduje.

Modele umowne

Strony zwykle przesądzają w umowie, jakie znaczenie ma wiedza nabywcy dla zapewnień gwarancyjnych. Praktyka jest niejednolita i zależy od siły negocjacyjnej stron, ale da się w niej wyróżnić dwa modele skrajne i model pośredni.

W modelu korzystnym dla zbywcy punktem odniesienia jest informacja ujawniona w określonych źródłach: w data roomie, w liście ujawniającym, w rejestrach publicznych albo w samej umowie. Zbywca nie odpowiada za okoliczności ujawnione, pod warunkiem że ujawnienie było prawdziwe, kompletne i na tyle szczegółowe, żeby nabywca mógł bez dodatkowych pytań ustalić daną okoliczność i jej bezpośrednie skutki. Nabywca oświadcza zwykle, że przeprowadził analizę na podstawie informacji ujawnionych. Badanie staje się dla niego ciężarem, bo traci roszczenie niezależnie od tego, czy materiały przeczytał. Ciężar wykazania, że ujawnienie spełniło umowny standard, spoczywa jednak na zbywcy (art. 6 k.c.).

W modelu korzystnym dla nabywcy jego wiedza nie ma znaczenia, a zbywca przyjmuje do wiadomości, że nabywca polega na zapewnieniach. Ryzyka wykryte w badaniu przechodzą do indemnity, niezależnie od wiedzy nabywcy i jego doradców. Badanie służy wtedy wycenie udziałów i negocjacjom, a wiedza nie szkodzi nabywcy.

Praktyka wypracowała też model pośredni. Zapewnienia zbywcy mają charakter gwarancyjny, ale nabywca sam zapewnia, że w dniu podpisania umowy nie wie o nieprawdziwości żadnego z zapewnień zbywcy. Zbywca nie odpowiada wtedy za zapewnienie, o którego nieprawdziwości nabywca wiedział, musi jednak wykazać jego wiedzę rzeczywistą. Ryzyka wykryte w badaniu trafiają do imiennej listy indemnity, która w praktyce odzwierciedla raport z badania: spory pracownicze, pozwolenia środowiskowe, prawa do znaków towarowych, skutki wydzielenia, zaległości podatkowe. Tu badanie realnie zwiększa ochronę nabywcy. Model ten jest zbliżony do opisanego wyżej poglądu, ale strony osiągają go umową, bez żadnej regulacji normatywnej. Podobny efekt daje ubezpieczenie odpowiedzialności z zapewnień, które z reguły nie obejmuje naruszeń znanych nabywcy przed podpisaniem umowy.

We wszystkich modelach widać asymetrię. Wiedzę zbywcy umowy regulują drobiazgowo. Zbywca odpowiada za zapewnienia bez zastrzeżeń niezależnie od tego, co wiedział, a za zapewnienia „według najlepszej wiedzy” tylko wtedy, gdy nabywca wykaże, że zbywca o ich nieprawdziwości wiedział albo powinien był wiedzieć. Według tego kwalifikatora umowy określają, czyja wiedza się liczy i jakiej staranności się wymaga dla jej pozyskania. Świadomie nieprawdziwe zapewnienie wyłącza zwykle umowne ograniczenia odpowiedzialności zbywcy. Wiedza nabywcy jest z reguły ujęta zero-jedynkowo: albo wiedział, bo okoliczność ujawniono lub poznał ją z innych źródeł, albo nie wiedział.

Gdy umowa milczy albo mówi niejasno

Brak regulacji ustawowej ma mniejsze znaczenie, niż sugerowałaby dyskusja w piśmiennictwie, bo strony mogą w umowie przesądzić znaczenie wiedzy nabywcy. Poważny problem powstaje dopiero wtedy, gdy umowa o tym milczy albo reguluje to nieprecyzyjnie. Zdarza się, że odpowiedzialność zbywcy powstaje niezależnie od winy i wiedzy, bez wskazania czyjej, a jednocześnie nabywca zapewnia, że nie wie o żadnym naruszeniu. Nabywca będzie wtedy twierdził, że jego wiedza też nie ma znaczenia, a zbywca, że strony uregulowały ją osobno. Gdy z kolei umowa wyłącza znaczenie wiedzy nabywcy tylko przy indemnity, zbywca może twierdzić, że przy zapewnieniach ta wiedza wyłącza roszczenie. Obu sporów unika umowa, która wyraźnie mówi, że zbywca odpowiada także wtedy, gdy sam o naruszeniu nie wiedział, i osobno określa znaczenie wiedzy nabywcy.

Rozstrzyga zgodny zamiar stron i cel umowy (art. 65 § 2 k.c.). Przebieg negocjacji i sama umowa mogą dostarczyć wielu wskazówek: czy dane ryzyko było przedmiotem rozmów i czy cena je uwzględnia, czy strony objęły indemnity inne znane ryzyka, a to pominęły, czy umowa zawiera klauzulę polegania na zapewnieniach i zamknięty katalog źródeł ujawnienia. Znaczenie ma też źródło wiedzy nabywcy oraz to, czy zbywca sam wiedział o nieprawdziwości zapewnienia. W takim wypadku zwolnienie go z odpowiedzialności nagradzałoby świadomie fałszywe zapewnienie. Ten sam wyrok I CSK 157/17 traktuje wiedzę stron o nieprawidłowościach jako istotną dla wykładni umowy i dla oceny nadużycia prawa.

Wiedza rzeczywista nabywcy może mieć też znaczenie przez zarzut nadużycia prawa (art. 5 k.c.), gdy nabywca kupił świadomie po to, żeby potem zrealizować zapewnienie. Częściej jednak spór rozstrzyga się na poziomie szkody. Niewiele daje przy tym zarzut, że nabywca przyczynił się do jej powstania (art. 362 k.c.). Przy zaniechaniu due diligence wymaga on wykazania, że badanie to zmieniłoby warunki umowy, a nabywca, który o wadzie wiedział, nie miał się czego już dowiedzieć, więc jego zachowanie nie przyczyniło się do szkody. Taki zarzut rozstrzyga raczej to, czy szkoda w ogóle powstała. Jeżeli cena uwzględniała znaną nabywcy wadę, porównanie stanu majątku nabywcy z hipotetycznym nie wykaże szkody (art. 361 § 2 k.c.). Jeżeli nie uwzględniała, bo nabywca liczył na zapewnienie, szkoda jest. Stąd znaczenie postanowienia, w którym zbywca przyjmuje do wiadomości, że nabywca polega na zapewnieniach. Wskazuje ono, że cenę ustalono przy założeniu, że zapewnienia są prawdziwe.

Konieczna jest precyzja

W reżimie rękojmi wiedza rzeczywista kupującego o wadzie zwalnia sprzedawcę (art. 557 § 1 k.c.). Przy zapewnieniach gwarancyjnych o znaczeniu wiedzy nabywcy rozstrzyga umowa: wiedza może wyłączać roszczenie, nie mieć znaczenia albo zostać zastąpiona indemnity. Gdy umowa milczy, sama możliwość ustalenia przez nabywcę okoliczności w badaniu nie zwalnia zbywcy. Wiedza rzeczywista nabywcy może mieć znaczenie, jeżeli wykładnia wskaże na informacyjną funkcję zapewnień, a także przez zarzut nadużycia prawa albo na poziomie szkody.

Najwięcej sporów rodzi umowa, która reguluje wiedzę nabywcy nieprecyzyjnie, dlatego warto wyraźnie określić, czyjej wiedzy dotyczy każde postanowienie.

autorka: Beata Krzyżagórska-Żurek, adwokat, partner zarządzająca Krzyżagórska Łoboda sp.p.