Niezbędnik przedsiębiorcy: parkowanie przed domem a odliczenie VAT * wakacje składkowe * likwidacja składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych * wydatki na sygnalistów * bankructwa - raport KRD

Niezbędnik przedsiębiorcy: limit zwolnienia z VAT * rower elektryczny i konsola do gier a koszty * rozliczenie wydatków na KSeF * podatek od budynków dla turystów * biznes traci w sądach

• Limit zwolnienia z VAT - co z kwietniową obietnicą? • Jednośladem do klienta na koszt fiskusa? • Kto musi mieć konsolę do gier w firmie? • Wydatki na KSeF się zmarnowały. Czy można je odliczyć? • Apartamenty i domki a podatek od budynków • Fiasko odrębnej procedury sądowej w sprawach gospodarczych • Ważne terminy na ten tydzień