Niezbędnik przedsiębiorcy: zmiany w KSeF * NSA o listach do pełnomocnika * aplikant w kosztach * ciemna strona deregulacji * nowe zasady reklam na zabytkach * TSUE o zakazie reklamy aptek * ulgi w składkach dla zalanych firm

KSeF znów zmodyfikowany

Pakiet przepisów o Krajowym Systemie e-Faktur, przyjęty w ubiegłym tygodniu przez rząd, nie zmienia daty obowiązywania KSeF – nadal jest to 1 lutego 2026 r. dla największych firm i 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych. Tylko przedsiębiorcy z miesięczną sprzedażą do 10 tys. zł, mogą wystawiać faktury poza systemem do końca 2026 r.