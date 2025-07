Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata do elektryka a PIT * pomoc AI z IP Box * kara umowna w koszty? * opłaty za promocję organizacji pracodawców * dopłata do lunchu a PIT i ZUS * szef sprawdzi czy podwładny jest magistrem

• Jak podatkowo rozliczać dofinansowanie z programu NaszEauto?

• Korzystasz ze sztucznej inteligencji? Co z ulgą w podatkach?

• NSA odpowiedział, czy kary umowne za nieterminową realizację usług mogą być kosztem firmy, która musi je zapłacić

• Płacisz organizacji pracodawców za reklamę? Jest z tego korzyść podatkowa

• Czy 5 zł dopłaty do posiłku pracownika to przychód opodatkowany PIT?

• Karty lunchowe bez ZUS? To możliwe

• Pracodawca zweryfikuje wykształcenie przyszłego pracownika. Jak?

