Niezbędnik przedsiębiorcy: ustawa deregulacyjna * aparat słuchowy i benefity dla samozatrudnionych w kosztach * dopłata składki zdrowotnej a ulga w podatku * podatek od apteki

Co da przedsiębiorcom ta deregulacja

Jest szansa, że jeszcze w lipcu przedsiębiorcom ubędzie mitręgi związanej ze sprawami urzędowymi. Prezydent podpisał tzw. ustawę deregulacyjną, która wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Np. brak pieczątki nie będzie już brakiem formalnym, jeśli przepisy odrębne nie będą nakazywały jej stosowania. Zniknie obowiązek przedkładania w urzędzie dokumentu prokury lub pełnomocnictwa, jeżeli umocowanie da się wykazać w oparciu o dostępne publicznie rejestry. Przed wszczęciem kontroli organ będzie musiał doręczyć przedsiębiorcy wstępną listę informacji i dokumentów, które będzie chciał otrzymać. Maksymalny czas kontroli mikroprzedsiębiorców co do zasady skrócono 12 do 6 dni. Zmian korzystnych dla biznesu jest więcej.