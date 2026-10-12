Rzeczpospolita
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Podatek trzeba rozliczyć mimo nieotrzymania PIT-11 od płatnika

Jeżeli podatnik nie dysponuje PIT-11, to może ustalić przychody na podstawie innych posiadanych dokumentów, w szczególności historii rachunku bankowego. Jednocześnie podatnik nie ponosi odpowiedzialności za niepobranie przez płatnika zaliczek na PIT.

Publikacja: 12.10.2026 04:40

Podatek trzeba rozliczyć mimo nieotrzymania PIT-11 od płatnika

Podatek trzeba rozliczyć mimo nieotrzymania PIT-11 od płatnika

Foto: Adobe Stock

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Kamil Ignaczuk

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2026 r. (0114-KDWP.4011.222.2026.3.ŁZ).

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, że w 2025 r. wykonywał pracę na podstawie umów zlecenia zawieranych kolejno z dwoma podmiotami powiązanymi organizacyjnie. Wynagrodzenie było wypłacane przelewem na rachunek bankowy, jednak pomimo wielokrotnych próśb podatnik nie otrzymał informacji PIT-11 za cały rok podatkowy. Dodatkowo pojawiły się wątpliwości dotyczące prawidłowości wykonywania przez płatników ciążących na nich obowiązków podatkowych i składkowych. Wnioskodawca wskazał, że brak PIT-11 utrudniał sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.

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