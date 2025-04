Amerykański sales tax może być kosztem podatkowym w Polsce. Wyrok NSA

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 sierpnia 2024 r. (II FSK 1506/22).

Spółka prowadzi działalność w branży e-commerce w Polsce i w USA, gdzie co do zasady sprzedaż na rzecz konsumentów podlega podatkowi od sprzedaży detalicznej (sales tax), którego ekonomiczny ciężar ponosi konsument. Spółka nie ma zakładu na terenie USA i do 2018 r. nie musiała płacić sales tax. Sytuacja zmieniła się po wydaniu orzeczenia przez Sąd Najwyższy USA, zgodnie z którym również sprzedawcy niemający zakładu na terenie USA powinni pobierać od konsumentów sales tax i wpłacać go do amerykańskiego urzędu skarbowego. Spółka z powodów biznesowych oraz organizacyjnych nie dostosowała się od razu do tej zmiany i postanowiła w latach 2018-2020 sprzedawać produkty bez doliczania do ceny sales tax (bez statusu podatnika), a kwotę podatku pokryć z własnych środków.