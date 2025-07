KSeF. Czas przygotować się do e-fakturowania. Terminy, wymagania, kary

Co najmniej od 2023 roku w przestrzeni publicznej toczą się dyskusje nad wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur. Czym zatem jest KSeF? Krajowy System e-Faktur (KSeF) to nowoczesna platforma teleinformatyczna opracowana przez Ministerstwo Finansów i zarządzana przez Krajową Administrację Skarbową. Jej głównym celem jest całkowita cyfryzacja obiegu faktur w Polsce. System umożliwia wystawianie, przesyłanie i odbieranie tzw. faktur ustrukturyzowanych – dokumentów w formacie XML, które posiadają jednolitą, zdefiniowaną strukturę danych. Rozwiązanie to pozwala na centralne przechowywanie i natychmiastowy dostęp do dokumentów zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatkowych. System ma wejść w życie już w przyszłym roku, więc firmy mają niewiele czasu na jego wdrożenie.