Rozbudowa zakładu nie wpływa na korzystanie ze zwolnienia z CIT

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 kwietnia 2025 r. (II FSK 919/22).

Spółka produkuje wyroby z metalu i aluminium oraz realizuje procesy takie jak cięcie laserowe, gięcie rur, spawanie i malowanie proszkowe. Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu zdolności produkcyjnych. Inwestycja ta została objęta decyzją o wsparciu wydaną w grudniu 2020 r., zobowiązującą spółkę do poniesienia minimalnych wydatków do końca grudnia 2023 r., co jest też terminem zakończenia inwestycji. Spółka planuje rozbudowę zakładu przez zakup nowych linii produkcyjnych oraz modernizację istniejących środków trwałych. Spółka prowadzi już działalność w zakresie części wyrobów lub usług sklasyfikowanych w pozycjach PKWiU, które zostały wskazane w decyzji o wsparciu. Działalność będzie prowadzona na terenie określonym w decyzji, przy użyciu zarówno nowych, jak i zmodernizowanych zasobów.