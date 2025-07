Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie swojego biznesu. Zasady dotyczące JDG są proste, przepisy raczej nieskomplikowane, a koszty obsługi księgowej niewysokie. Mimo upływu czasu wiele osób pozostaje przy tej formie, szczególnie tych, które nie mają „smykałki do interesów”, ale wybrały JDG (lub zostały do tego zmuszone przez pracodawcę) ze względu na optymalizację zobowiązań wobec fiskusa i ZUS. Jednak ci, których biznes się rozwija, którzy zatrudniają coraz więcej osób, osiągają coraz wyższe przychody albo zdobywają nowe rynki, powinni pomyśleć nad reorganizacją i przekształceniem JDG w spółkę. Dzięki temu nie będą już odpowiadać za firmę całym swoim majątkiem i mogą wybrać korzystne dla nich rozwiązania podatkowe (np. estoński CIT). Choć takie przekształcenie biznesu nie jest skomplikowane, to jednak trzeba pamiętać o wielu kwestiach. Podatnik musi np. zamknąć podatkową księgę oraz obliczyć zaliczkę na PIT za ostatni miesiąc prowadzenia JDG. Zaliczkę tę wylicza od dochodu ustalonego na podstawie przychodów i kosztów wynikających z księgi oraz różnicy remanentowej. Przy przekształceniu JDG w spółkę z o.o. trzeba więc sporządzić remanent. Piszemy o tym w artykule pt.: „Przy przekształceniu JDG w spółkę z o.o. trzeba sporządzić remanent”.

Piszemy także o fundacji rodzinnej. W przypadku gdy fundacja rodzinna nabędzie nieruchomość w celach inwestycyjnych – na wynajem podmiotom niepowiązanym – jej późniejsze zbycie będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego związanego z wykonywaniem tzw. działalności dozwolonej (Fundacja rodzinna sprzeda wynajmowaną nieruchomość bez CIT).

Zapraszam do lektury.