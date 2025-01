Rewolucja w podatku od nieruchomości 2025. Do kiedy trzeba go zapłacić? Jak uniknąć podwyżki?

1 stycznia 2025 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Zmieniła się m.in. definicja budynku i budowli. Przedsiębiorcy do końca marca muszą poprawnie wypełnić deklarację podatkową. To prawdziwa rewolucja. Co zrobić, żeby nie zapłacić? W artykule zamieściliśmy wideo z webinaru "Rz", w którym eksperci wyjaśniają zmiany i doradzają, co należy zrobić.