Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował w środę pismo do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym domaga się, by śledztwo ws. podejrzenia zamachu stanu prowadził Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.