Mieszkanie w starych murach. Perła w portfelu inwestora, zarobek dla flipperów

Stare kamienice z dobrymi adresami stają się łakomym kąskiem dla deweloperów. – Mieszkania w rewitalizowanych budynkach to nadal nisza. Ofertę można wprawdzie znaleźć w największych miastach, najczęściej jednak to pojedyncze projekty, góra – kilka – zaznacza Agnieszka Mikulska, ekspertka firmy doradczej CBRE. Wskazuje na inwestycje w Poznaniu: Gwarna 8, Kamienica Działyńskich 6, Kamienica Wiedeńska, we Wrocławiu: Sienkiewicza Résidence, Nowa Stawowa, w Krakowie: Koletek 3, w Warszawie: Skaryszewska 11, Konopacka. – Sporą ofertę mamy też w Łodzi. To np. Orla 21, Kamienica przy Operze, Kamienica Piłkarza nr 4 – wskazuje Mikulska. Jak dodaje, deweloperskie mieszkania w kamienicach znajdują się zwykle w centralnych, czasem prestiżowych lokalizacjach. – Dodając wysokie koszty rewitalizacji, ceny takich mieszkań są wyższe od średniej rynkowej – mówi. – W połowie 2024 r. wahały się od kilkunastu do dwudziestu kilku tys. zł za mkw., choć są budynki, w których ceny zaczynają się powyżej 30 tys. zł za metr. Lokale w kamienicach mają często sto kilkadziesiąt metrów i więcej, więc ceny całkowite to nawet 4–6 mln zł. W ofercie są też niewielkie, tańsze mieszkania oferowane jako lokale inwestycyjne, z obsługą wynajmu.