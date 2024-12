Szklana fortuna, szklana pułapka? Globalny rynek tych dzieł wciąż szybko rośnie

Sajf ad-Din Sirgitmisz ibn Abdullah an-Nasiri, wśród mediewistów specjalizujących się w historii Orientu znany po prostu jako Sirgitmisz, był potężnym emirem w średniowiecznym Egipcie. Co prawda jego kariera trwała zaledwie dekadę z niewielkim okładem, za to zdołał z sukcesem przemierzyć drogę od prostego mameluka po gwaranta władzy, który odbił z rąk spiskowców egipski tron dla sułtana an-Nasira Hasana. Gdyby nie fakt, że kilka lat później sułtan nabrał podejrzeń w stosunku do swojego najpotężniejszego emira, co skończyło się szybkim i tajemniczym zgonem dworzanina, być może Sirgitmisz zdołałby się jeszcze mocniej zapisać w historii Bliskiego Wschodu.