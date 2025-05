Najlepsze konta oszczędnościowe. Jak uzyskać 9 proc. w skali roku?

Konto oszczędnościowe to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą pomnażać swoje oszczędności, zachowując jednocześnie swobodny dostęp do środków. W ofertach banków można dziś znaleźć produkty z oprocentowaniem sięgającym nawet 9 proc. rocznie – pod warunkiem spełnienia określonych wymagań i skorzystania z promocji. Oprocentowanie kont oszczędnościowych nieobjętych promocją ani dodatkowymi wymaganiami zazwyczaj wynosi od 1 do 2,5 proc. w skali roku. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze konta oszczędnościowego i jak maksymalnie wykorzystać jego możliwości.