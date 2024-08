Sędzia Kozielewicz: Przestrzegaliśmy przez upolitycznieniem PKW

Zdaniem sędziego terminy rozpatrzenia sprawozdań wyborczych przez PKW mają charakter instrukcyjny, co oznacza, że nawet jeśli komisja przekroczy 6 miesięczny termin wskazany w ustawie na takie badanie, nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji. Zaznaczył też, że jeżeli decyzja PKW będzie negatywna partii Jarosława Kaczyńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, który powinien zająć się sprawą w ciągu 60 dni. Do tego czasu finansowanie partii zostaje zamrożone.