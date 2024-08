Tymczasowe aresztowanie 74-latki. Obawa przed mataczeniem czy opinią publiczną?

Gościem Ewy Szadkowskiej w magazynie prawnym „Rzeczpospolitej” będzie dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adwokatka, karnistka, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Temat – zbyt pochopne i nieuzasadnione sięganie po najbardziej dotkliwy ze środków zapobiegawczych, stosowany wobec ludzi w świetle prawa niewinnych. O czym opinia publiczna zwykle zapomina.

Sprawa poszukiwanego przez trzy lata Jacka Jaworka, podejrzanego o zabicie członków najbliższej rodziny, miała swój nieoczekiwany finał. Policja znalazła ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Za kraty trafiła za to ciotka Jaworka, której zarzucono, iż pomogła krewniakowi ukrywać się. 74-letnia, od lat żyjąca samotnie kobieta, została tymczasowo aresztowana. Czy w tym przypadku rzeczywiście istniało, jak twierdzi prokuratura, ryzyko mataczenia z jej strony, zwłaszcza w obliczu śmierci poszukiwanego? Dlaczego w Polsce od lat mamy systemowy problem z nadużywaniem tymczasowych aresztów i czy sytuację może zmienić planowane wprowadzenie instytucji aresztu domowego z wykorzystaniem istniejącego już systemu dozoru elektronicznego? Czy winne są niedoskonałe przepisy, czy mentalność tak prokuratorów, jak i chętnie aprobujących ich wnioski sędziów? A może to społeczeństwo wciąż nie może zrozumieć, że areszt nie jest karą? O to wszystko zapytamy ekspertkę specjalizującą się w sprawach karnych.