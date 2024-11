Czy samorząd radców prawnych to męski świat?

XIII krajowy zjazd był wydarzeniem, które w ostatnich dniach elektryzowało środowisko radców. Tym bardziej, że ubiegający się o reelekcję prezes Włodzimierz Chróścik miał czterech rywali (na poprzednim zjeździe był jedynym kandydatem na fotel lidera). W szranki nie stanęła jednak żadna kobieta.

- Dlaczego pani nie kandydowała? – zapytała Ewa Szadkowska gościa magazynu „Rzecz o Prawie”, mec. Ewę Gryc-Zerych? – Odpowiem pytaniem. A dlaczego Kamala Harris nie wygrała wyborów? Jeśli Ameryka nie jest gotowa na to, by prezydentem została kobieta, tym bardziej samorząd nie jest gotowy, by kobieta zajęła fotel prezesa. Poza tym ja zawsze żartobliwie mówię, że jest kolejka do tego stanowiska – odpowiedziała prawniczka, która w mijającej kadencji zajmowała stanowisko wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Prezydium Rady w nowej kadencji poznamy w najbliższym czasie.