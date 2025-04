Turysta wygrał z Zakopanem. Co dalej z opłatą klimatyczną?

Zakopane nie miało podstaw prawnych do podjęcia uchwały w sprawie opłaty miejscowej pobieranej od turystów. Tak orzekł 1 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze III FSK 1217/23. Było to kolejny akt w ciągnącym się od 2018 r. sporze pewnego turysty z władzami stolicy Tatr. Turysta ów już kilka lat temu uznał, że samorząd nie może wymagać uiszczania od przyjezdnych opłaty miejscowej, zwanej też potocznie klimatyczną, skoro nie zadbał o spełnienie norm jakości powietrza. To one są jednym z ustawowych warunków pozwalających gminom zasilać budżet takimi dodatkowymi wpływami.