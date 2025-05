Czy Polska ma jeszcze szanse na reparacje wojenne?

Ekspertka oceniła wpływ zmian na fotelu kanclerza Niemiec na politykę historyczną wobec Polski.

Zdaniem Komarnickiej-Nowak, ostatnia wizyta Friedricha Merza w Warszawie pokazuje, że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Powtórzył on oświadczenie, które składali wielokrotnie jego poprzednicy, że sprawa reparacji za zbrodnie niemieckie w Polsce jest prawnie zamknięta.Jednak według niej sprawa jest bardziej skomplikowana i istnieją podstawy do ubiegania się o odszkodowania od Berlina. Wymaga to jednak spójnej i konsekwentnej polityki kolejnych polskich rządów, a z tym, jak przyznała, nie jest najlepiej.