Czy Zbigniew Ziobro odpowie za „akcję” z wyborczą aplikacją?

Jak zaznaczył gość Ewy Szadkowskiej, wymogi formalne są tu bardzo minimalne, ale nie można im uchybić. Trzeba sformułować, zgodnie z kodeksem wyborczym, zarzuty co do procesu wyborczego, załączyć albo wskazać dowody na ich poparcie, a sam protest opatrzyć numerem PESEL. To wymóg wprowadzany w 2023 r. jako reakcja na żarty osób, które podpisywały się imionami i nazwiskami celebrytów. Protesty nie są jednak składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zatem żartować czy wręcz kłamać wciąż w nich można, tyle że na własne konto.