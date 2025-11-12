Rzeczpospolita
Reforma KAS nie zwolniła banków z przestrzegania tajemnicy bankowej. Wyrok NSA

Bank musi udostępniać Krajowej Administracji Skarbowej dane chronione tajemnicą bankową tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki z prawa bankowego.

Publikacja: 12.11.2025 09:47

Reforma KAS nie zwolniła banków z przestrzegania tajemnicy bankowej. Wyrok NSA

Aleksandra Tarka

Fiskus ma coraz więcej narzędzi do prześwietlania podatników. W ich konta bankowe tak łatwo jednak nie zajrzy. Potwierdza to przełomowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). 

Sprawa trafiła na wokandę z inicjatywy jednego z banków, który został ukarany przez skarbówkę za odmowę udzielenia jej informacji. Konkretnie chodziło o nieodpłatne sporządzenie i przekazanie danych z rachunków bankowych jednego z klientów banku, którym zainteresował się fiskus. Urzędnicy wskazali, że wszczęli postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe nielegalnej reklamy gier czy zakładów. I zażądali obrotów i stanów na rachunkach wskazanego klienta banku za 2022 r. z podaniem wpływów, obciążeń i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców. Fiskus dał na to 14 dni i zagroził, że jeśli wyciągów nie dostanie, może wlepić karę.

e-Wydanie