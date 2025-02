W poniedziałek 17 lutego zespół prowadzony przez przedsiębiorcę i szefa InPostu Rafała Brzoskę przedstawił zbiór propozycji zmian prawnych związanych z projektem deregulacji. Znalazło się wśród nich 9 propozycji projektów rozporządzeń i aż 14 propozycji zmian ustawowych. Pojawiła się także jedna propozycja regulacji unijnej oraz projekt rozwojowy związany ze sztuczną inteligencją. Jak się okazuje, to dopiero początek – każdy bowiem może przesłać do zespołu propozycje zmian deregulacyjnych. Co zakładają przedstawione propozycje?