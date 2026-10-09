Rzeczpospolita
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Firmy rezygnują ze sprzedaży towarów za granicę. Przez przepisy o opakowaniach

Część polskich firm rezygnuje z eksportu z obawy przed naruszeniem unijnych przepisów o opakowaniach, które już muszą być stosowane, choć Polska wciąż ich nie wdrożyła. Resort klimatu uspokaja, że kary nie będą nakładane.

Publikacja: 09.10.2026 04:15

Unijne rozporządzenie PPWR ma na celu zmuszenie producentów do zmodyfikowania opakowań tak, aby nada

Unijne rozporządzenie PPWR ma na celu zmuszenie producentów do zmodyfikowania opakowań tak, aby nadawały się do recyklingu i nie zawierały niebezpiecznych dla środowiska naturalnego substancji.

Foto: Adobe Stock

Adam Pantak

Przedsiębiorcy obawiają się skutków tego, że Polska nie wdrożyła na czas rozporządzenia PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które wdraża największą od lat rewolucję w gospodarce odpadami. Obowiązuje ono na terenie UE od 12 sierpnia. Zaległości ma nie tylko polski ustawodawca, ale i Komisja Europejska, która nie wydała na czas aktu wykonawczego. 

– Nie będzie zwolnienia z sankcji (dla przedsiębiorców niewywiązujących się z obowiązków nałożonych na nich przez unijne rozporządzenie PPWR; red.), bo nie ma tych sankcji. (...) W tym momencie wymuszone jest funkcjonowanie PPWR w łańcuchach dostaw i są w to zaangażowane organy celne, natomiast nie ma sankcji, które musielibyśmy zawieszać – powiedział w środę, 7 października, Maciej Białek, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

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