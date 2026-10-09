Przedsiębiorcy obawiają się skutków tego, że Polska nie wdrożyła na czas rozporządzenia PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które wdraża największą od lat rewolucję w gospodarce odpadami. Obowiązuje ono na terenie UE od 12 sierpnia. Zaległości ma nie tylko polski ustawodawca, ale i Komisja Europejska, która nie wydała na czas aktu wykonawczego.

– Nie będzie zwolnienia z sankcji (dla przedsiębiorców niewywiązujących się z obowiązków nałożonych na nich przez unijne rozporządzenie PPWR; red.), bo nie ma tych sankcji. (...) W tym momencie wymuszone jest funkcjonowanie PPWR w łańcuchach dostaw i są w to zaangażowane organy celne, natomiast nie ma sankcji, które musielibyśmy zawieszać – powiedział w środę, 7 października, Maciej Białek, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ).