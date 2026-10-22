Rzeczpospolita
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Aby nabyć prawo do egzekucji wierzytelności, trzeba mieć dokument jej nabycia. Orzeczenie SN

Podstawą klauzuli wykonalności na rzecz nowego wierzyciela może być dokument utrwalający zdarzenie prawne, które spowodowało przejście praw stwierdzonych w tytule egzekucyjnym. Nie wystarczy oświadczenie wiedzy uczestników takich czynności, nawet potwierdzone przez notariusza.

Publikacja: 22.10.2026 13:43

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Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Marek Domagalski

To sedno najnowszej uchwały trójki sędziów Sądu Najwyższego.

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której nabywca wierzytelności zasądzonej e-nakazem zapłaty wystąpił o nadanie mu klauzuli wykonalności, aby mógł jako następca prawny wierzyciela ściągnąć tę należność od dłużnika. Na dowód nabycia uprawnień przedłożył kilka dokumentów, m.in. potwierdzony za zgodność z oryginałem przez jego pełnomocnika odpis wyciągu z umowy przelewu wierzytelności z poświadczeniem notariusza o zgodności tego wyciągu z oryginałem oraz o istnieniu podpisów notarialnie poświadczonych na oryginale owej umowy.

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