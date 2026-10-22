To sedno najnowszej uchwały trójki sędziów Sądu Najwyższego.

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której nabywca wierzytelności zasądzonej e-nakazem zapłaty wystąpił o nadanie mu klauzuli wykonalności, aby mógł jako następca prawny wierzyciela ściągnąć tę należność od dłużnika. Na dowód nabycia uprawnień przedłożył kilka dokumentów, m.in. potwierdzony za zgodność z oryginałem przez jego pełnomocnika odpis wyciągu z umowy przelewu wierzytelności z poświadczeniem notariusza o zgodności tego wyciągu z oryginałem oraz o istnieniu podpisów notarialnie poświadczonych na oryginale owej umowy.