Optymizm globalnych szefów nakręca ich do zmian. Jak odczuje to Polska?

Pozytywne nastawienie prezesów dużych firm co do najbliższej przyszłości zwiększa ich chęci do zmian w biznesie – strategicznych aliansów, ale też wychodzenia z mniej rentownych biznesów. Efekty tych działań mogą być odczuwalne w Polsce.