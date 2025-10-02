Rzeczpospolita

PRO
Michał Lubiński, doradca Zarządu ds. Spraw Środków Bojowych, Grupa Niewiadów-PGM S.A

Michał Lubiński, doradca Zarządu ds. Spraw Środków Bojowych, Grupa Niewiadów-PGM S.A

Foto: podcasty.rp.pl

Jak rozwiązać problem amunicji do artylerii

Problem zaopatrzenia polskich sił zbrojnych w amunicję 155 mm jest jednym z kluczowych dla wojska. Mamy jej zbyt mało, w dodatku produkowanej na licencji. Czy może być więcej?

Publikacja: 02.10.2025 14:00

Marcin Piasecki

Polska powinna posiadać własną konstrukcję pocisku, a docelowo wszystkie elementy składowe amunicji 155 mm, żeby odciąć się od jakichkolwiek ograniczeń czy roszczeń licencyjnych w przyszłości – mówi Michał Lubiński, doradca Zarządu ds. Spraw Środków Bojowych, Grupa Niewiadów-PGM S.A., gość programu Marcina Piaseckiego.

– Już w 2024 r. zaproponowaliśmy takie rozwiązanie. Zgromadziliśmy naukowców i inżynierów z kilku krajów. Zorganizowaliśmy spotkanie w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, gdzie obecny był również PGZ, gdzie przedstawiliśmy plan dojścia do samodzielności. Nie rezygnujemy z niego. Oczywiście można tutaj mówić o partnerstwie przemysłowym w różnych kierunkach, ale zasadniczą kwestią jest to, żeby posiadać własne rozwiązania dotyczące pocisków. I myślę, że niedługo będziemy mogli ogłosić rozpoczęcie prac zmierzających do tego, żeby posiadać własną konstrukcję pocisku – dodaje.

e-Wydanie
