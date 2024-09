Po powodzi do sprawdzenia 1 tys. kilometrów dróg krajowych i ponad 200 mostów

Co najmniej pół miliarda złotych strat – to bilans powodzi na drogach krajowych. Prawdopodobnie będzie większy, bo powódź jeszcze się nie skończyła. Tam, gdzie woda opada i drogowcy mają już dostęp do zalanej wcześniej infrastruktury, zaczynają oceniać jej stan techniczny. Ruszają także przeglądy dróg i mostów, na miejscu pojawili się już inspektorzy.