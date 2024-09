Firmy, sięgajcie po miliardy KPO. Jakie programy i ile jest do wzięcia?

Do tej pory w ramach KPO uruchomiono nabory do 43 inwestycji, których wartość sięga 61,6 proc. przeznaczonych na ten cel środków. W części dotacyjnej podpisano umowy z ostatecznymi odbiorcami wsparcia na ponad 33 mld zł (29,2 proc. alokacji), a w części pożyczkowej na kwotę 247,3 mln zł, co stanowi 0,2 proc. alokacji.

– Wyzwania są ogromne, a czasu coraz mniej. Trwają intensywne starania, aby zrealizować wszystkie zaplanowane reformy i inwestycje. Wśród odbiorców pieniędzy z KPO są przedsiębiorcy. Wielu z nich czeka na wyniki konkursów już zakończonych, np. w zakresie automatyzacji i robotyzacji czy wodoryzacji gospodarki. Trwają konkursy dla firm związanych z branżą medyczną prowadzone przez Agencję Badań Medycznych, dla sektora HoReCa u operatorów wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na rozwiązania związane z gospodarką obiegu zamkniętego, w PARP i w NCBR. Instrumenty pożyczkowe, na transformację cyfrową, efektywność energetyczną czy gospodarkę niskoemisyjną są dopiero przygotowywane – mówi Agnieszka Lewandowska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.