– Druga dekada XXI w. to czas bezprecedensowego boomu na polskim rynku biur. Lata 2020-2025 pokazały jednak, że podaż, popyt, kultura pracy, sposób projektowania i wykorzystywania biur mogą się diametralnie zmienić praktycznie z roku na rok – mówią autorzy raportu z firmy doradczej JLL, podsumowującego ostatnie 15 lat na polskim rynku biur. „Rzeczpospolita" publikuje go pierwsza.

– 15 lat temu świat powoli wychodził z kryzysu finansowego, który doprowadził do recesji w większości krajów na wszystkich kontynentach. Co dobre dla polskiej gospodarki, kryzys ten częściowo przyczynił się do napływu firm z sektora BPO/SSC (usługi dla biznesu – red.) do naszego kraju. Zachodnie korporacje, szukając oszczędności, zaczęły przenosić część biznesów do tańszych lokalizacji – tłumaczą analitycy.