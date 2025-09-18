Rzeczpospolita
Ostre hamowanie na rynku biur. Duża konkurencja o najlepsze siedziby

W 2018 r. powstawało w Polsce aż 125 biurowców, obecnie – tylko 24. Najemcy walczą o najlepsze powierzchnie. Czynsze mogą poszybować.

Publikacja: 18.09.2025 04:31

Ostre hamowanie na rynku biur. Duża konkurencja o najlepsze siedziby

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego zmniejszyła się liczba nowo budowanych biurowców w Polsce
  • Co wpłynęło na osłabienie polskiego rynku biur
  • Jak zmieniły się preferencje najemców biur
  • Prognozy dla rynku biur w Warszawie i regionach
–  Druga dekada XXI w. to czas bezprecedensowego boomu na polskim rynku biur. Lata 2020-2025 pokazały jednak, że podaż, popyt, kultura pracy, sposób projektowania i wykorzystywania biur mogą się diametralnie zmienić praktycznie z roku na rok –  mówią autorzy raportu z firmy doradczej JLL, podsumowującego ostatnie 15 lat na polskim rynku biur.  „Rzeczpospolita" publikuje go pierwsza. 

– 15 lat temu świat powoli wychodził z kryzysu finansowego, który doprowadził do recesji w większości krajów na wszystkich kontynentach. Co dobre dla polskiej gospodarki, kryzys ten częściowo przyczynił się do napływu firm z sektora BPO/SSC (usługi dla biznesu – red.) do naszego kraju. Zachodnie korporacje, szukając oszczędności, zaczęły przenosić część biznesów do tańszych lokalizacji – tłumaczą analitycy. 

