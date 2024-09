Ostatni dzwonek dla firm z HoReCa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce, by jak najwięcej firm skorzystało ze wsparcia przygotowanego dla branż najbardziej poszkodowanych w czasie pandemii. Chodzi o mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MŚP) z branży HoReCa (czyli hotele, restauracje, katering), a także turystyki i kultury. Po tym, jak w czerwcu zakończył się przedłużony nabór wniosków o wsparcie unijnymi pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych w okresie pandemii Covid-19, PARP w lipcu niespodziewanie ogłosiła drugi nabór. Początkowo miał trwać do 18 sierpnia. Następnie przedłużono go do 20 sierpnia, a potem jeszcze o kolejne kilka tygodni – do 3 października.