Atrakcyjna, ale bardzo wyboista, Ścieżka SMART. Ponad 90 proc. odrzuconych wniosków

Ścieżka SMART to dziś jeden z najgorętszych tematów i programów wsparcia firm. Jest skierowana do tych firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju. Program ma formę projektów modułowych. Do przedsiębiorcy należy wybór, w jakim obszarze chce uzyskać dofinansowanie. Do wyboru ma co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę z pięciu modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R). Na firmy czeka tu budżet, którego łączna wartość przekracza 2,1 mld zł.