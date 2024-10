Spółka CPK, która ma budować koleje dużych prędkości (KDP) łączące największe aglomeracje, zapowiada, że szybkie pociągi będą mogły wjechać także do mniejszych miast. Chodzi o te położone przy planowanej pierwszej linii KDP, tzw. igreku, biegnącym od Warszawy poprzez Łódź w kierunku Poznania i Wrocławia, gdzie ekspresy mają jeździć z prędkością do 320 km/h. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, są już przygotowywane plany budowy torów łączących infrastrukturę KDP z takimi miastami, jak Kalisz, Sieradz czy Pleszew. Szybkie pociągi będą mogły zarówno je omijać, zapewniając jak najkrótszy czas przejazdu pomiędzy aglomeracjami, jak i do nich zjechać, by następnie wrócić na linię KDP.