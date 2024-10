Szefowie największych firm wierzą w rozwój Polski, mniej w swoje biznesy

Pomimo trwającej za wschodnią granicą wojny aż 92 proc. szefów największych firm w Polsce jest przekonanych o rozwoju gospodarczym naszego kraju w ciągu trzech najbliższych lat. To najwyższy wynik od 2021 r. – kontrastujący z wyraźnym spadkiem optymizmu co do perspektyw wzrostu własnej firmy czy branży, nie wspominając o globalnej gospodarce. Odsetek polskich szefów wierzących w jej rozwój w najbliższych trzech latach spadł teraz do 48 proc. (z 72 proc. rok wcześniej), a optymistów jest u nas znacznie mniej niż wśród 1300 szefów globalnych firm z 11 kluczowych rynków świata (w tym Francji, Niemiec, USA, Indii i Chin), które objęło w tym roku badanie KPMG CEO Outlook (we wzrost światowej gospodarki wierzy 72 proc. z nich).