Bez elektrycznych ciężarówek Polska straci unijny rynek przewozów

Unijne wymogi związane z pakietem Fit for 55, zakładające radykalne obniżenie emisji do 2030 r. oraz zakończenie produkcji pojazdów spalinowych do 2035 r., zmuszą branżę transportową do bezemisyjnej rewolucji. Jednak niewiele firm jest na nią przygotowanych, choć park pojazdów – dostawczych oraz ciężarowych – powiększają wraz ze wzrostem rynku.

Według raportu „Barometr flotowy 2024”, przygotowanego przez Arval Mobility Observatory, floty samochodów dostawczych w polskich firmach będą w najbliższym czasie dynamicznie rosły wraz z powiększającym się rynkiem e-commerce. Aż 39 proc. przedsiębiorstw w Polsce zamierza zwiększyć liczbę aut dostawczych, podczas gdy europejska średnia w tym względzie wynosi 26 proc. Polska ustępuje tu jedynie Grecji (46 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (40 proc.).