Liderem europejskiego rynku w tym ujęciu jest Amazon, przyciągający 17 proc. ruchu generowanego przez 1 tys. największych platform typu marketplace na Starym Kontynencie – wynika z raportu grupy badawczej RetailX, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Serwisy tego typu pozwalają za swoim pośrednictwem oferować niezależnym przedsiębiorcom towary i docierać do takich klientów, do jakich w pojedynkę raczej by się handlowcom nie udało.

Amazon wygrywa w Europie z Allegro

Za Amazonem jest eBay oraz chiński AliExpress z 4-proc. udziałem. Od niedawna Amazon również w Polsce umożliwia rodzimym sprzedawcom za swoim pośrednictwem docierać na inne rynki europejskie. – Mamy już setki takich klientów, ale nie możemy podać ich liczby – mówi Gary Topp, dyrektor handlowy AliExpress na Europę.

Foto: Paweł Krupecki

3-proc. udział w europejskim ruchu online ma polskie Allegro. – Raport potwierdza, że Allegro jest najpopularniejszym marketplace’em powstałym w Europie, co na pewno jest powodem do dumy. Chcemy ten udział zwiększać, bo naszym celem jest stanie się najpopularniejszym miejscem do zakupów online w Europie – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. – Działamy stopniowo. Dwa lata temu przejęliśmy Grupę MALL i WE|DO w Czechach, co z miejsca rozszerzyło naszą obecność na sześć krajów regionu. Obecnie już w czterech z nich działa nasza platforma marketplace, a w przyszłym roku uruchomimy ją na dwóch kolejnych rynkach – dodaje.

Do Polski, Czech, Słowacji i Węgier dojdą więc Słowenia i Chorwacja, co oznacza, że sprzedający i kupujący będą mogli z oferty platformy skorzystać od Bałtyku po Morze Śródziemne. – Już teraz mamy 20,5 mln aktywnych kupujących w regionie i nie zamierzamy się zatrzymywać – podkreśla Marcin Gruszka.

Allegro może więcej

Autorzy raportu zauważają, że coraz częściej jednak tego typu platformy pomagają również w magazynowaniu i kontroli zapasów. – Pozwala wielu sprzedawcom być bardziej dostawcami towarów do magazynów, a nie faktycznymi handlowcami – piszą analitycy RetailX.

– Unia Europejska od jakiegoś czasu, już na etapie przygotowywania tzw. aktów o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych, dostrzegła wagę platform marketplace oraz konieczność wspierania ekosystemu, w którym szczególnie przedsiębiorstwa z UE mogą się rozwijać, a użytkownicy są traktowani sprawiedliwie, bez obaw przed algorytmami lub nielegalnymi towarami oraz treściami – mówi Krzysztof Szubert, ekspert BCC ds. cyfryzacji i nowych technologii. – Pozycja Allegro w Polsce jest wyjątkowa, jako często platforma pierwszego wyboru. Na większości innych rynków jest to Amazon. W tym kontekście czeka nas zatem w najbliższym czasie bardzo ciekawa walka o pozycję na naszym rynku pomiędzy amerykańskim Amazonem i polsko-europejskim Allegro – dodaje.

Jednocześnie analitycy zauważają, że taka metoda i sposób działalności okazały się dobrodziejstwem dla wielu sprzedawców i nadal wspierają wielu największych. A na tym rozkwitła popularność takich firm, jak eBay, Allegro, Bol.com i Temu. – Witryny te cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ oferują sprzedawcom łatwość handlu elektronicznego i mogą oferować konsumentom niezwykle szeroki wybór w konkurencyjnych cenach – czytamy w raporcie. Co więcej, można spodziewać się wzrostu znaczenia kolejnych platform chińskich, Shein już ma ok. 2 proc. udziału w europejskim rynku, a Temu szybko go podbija, choć na razie opiera się na chińskich dostawcach i producentach.

Chińczycy pokażą siłę

– Platformy marketplace są fantastycznym sposobem na napędzanie wzrostu bez ryzyka i kosztów ogólnych związanych z zarządzaniem samymi zapasami. Jednak sprzedawcy detaliczni mają tendencję do pomijania wyzwań związanych ze zwrotami, jakie niosą ze sobą takie miejsca, dlatego nazywamy je ukrytą pułapką – zauważa Mike Richmond, wiceprezes ds. sprzedaży w firmie Blue Yonder, jeden z partnerów raportu.

Rynek na pewno będzie dalej się zmieniał. – Bardzo mocna jest pozycja Amazona, który często jest pierwszym miejscem, do którego trafiają klienci z zapytaniem o produkt. Dane podawane przez Handelsverband Deutschland pokazują, że na rynku niemieckim nawet 60 proc. transakcji odbywa się na platformie Amazon – mówi Paweł Bilczyński, regionalny dyrektor rozwoju w Salesupply Poland Fulfillment. – Dlatego wydaje się, że Allegro skupiło się na zdobyciu pozycji pierwszego gracza w regionie i konkurowaniu w tym zakresie z lokalnymi i regionalnymi konkurentami takimi jak eMAG niż na otwartą rywalizację na rynkach, na których mocno obecny jest Amazon – dodaje.

Zwraca uwagę, że gdyby zapytać polskich sprzedawców e-commerce, to dla nich poza Czechami i w niektórych przypadkach Słowacją, na liście krajów do ekspansji zdecydowanie wyżej pojawiają się rynki Europy Zachodniej lub Rumunia niż kraje, które wybrało dla siebie Allegro. – Zainteresowanie Europą Zachodnią, poza większym potencjałem i zdolnością nabywczą konsumentów, wzmacniają takie wydarzenia, jak ogłoszona niedawno integracja lokalnych przewoźników z siecią InPost, która ułatwia dotarcie z produktami do klientów przynajmniej na części z tych rynków. – Dlatego polscy sprzedawcy Allegro z pewnością doceniliby ruch w tym kierunku, jednak ich zainteresowanie to może być za mało, żeby platforma zdecydowała się na ten krok – mówi Bilczyński.