Amerykańska platforma łącząca kierowców z pasażerami kończy rok nad Wisłą z przytupem. Jak ustaliliśmy, firma wdraża bowiem rozwiązanie, które może zakończyć odwieczną wojnę na linii Uber–korporacje taxi. Chodzi o usługę Uber Taryfa, która w aplikacji pojawi się w poniedziałek. Ma ona umożliwić jazdę tradycyjnymi taksówkami na podstawie taksometru, ale zamawianymi przez apkę Ubera.

Taksówkarze pojadą Uberem

W ramach nowej usługi Uber nawiązał współpracę z Glob Taxi, firmą, która na rynku działa od 17 lat. To z tą korporacją – na razie w Warszawie, a potem, być może, w kolejnych miastach – będzie realizował przejazdy w ramach Uber Taryfa. Ma to pomóc m.in. zapełnić lukę na rynku pracownika (Uberowi, na skutek zmian przepisów, odpłynęło w br. około 7 tys. zagranicznych kierowców). W Uberze przekonują, iż współpraca jest wyjściem naprzeciw potrzebom tradycyjnych taksówkarzy (kierowcy zyskają nowe możliwości otrzymywania kursów), ale też użytkowników (pasażerowie będą mogli płacić bezpośrednio u kierowcy, kartą lub gotówką, zgodnie ze wskazaniami taksometru).

– Przeprowadziliśmy setki rozmów z kierowcami taksówek w całej Polsce w kontekście przyszłej współpracy. Okazało się, że są takie aspekty, które im odpowiadają w naszej aplikacji, ale są również bariery, które powstrzymują tych bardziej tradycyjnych przed wejściem na platformę. Na tej podstawie opracowaliśmy rozwiązanie, które pozwoli na rozliczanie przejazdu nie na podstawie aplikacji, lecz taksometru. To metoda, do której wielu taksówkarzy jest mocno przywiązanych – mówi Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Ubera w Polsce.

Jego zdaniem Uber Taksometr otworzy możliwość dotarcia do klientów, którzy dotąd nie korzystali z aplikacji, a byli przywiązani do tradycyjnych taksówek. Teraz będą mogli zamawiać je przez aplikację bez potrzeby dzwonienia na centralę.

– Co więcej, zamawiając przejazd, użytkownik Uber Taksometr zobaczy orientacyjny zakres cenowy usługi, nie będzie więc finalnie jechał „w ciemno” i nie będzie zaskoczony wysokością rachunku – podkreśla Konowrocki.

Opracowaliśmy rozwiązanie, które pozwoli na rozliczanie przejazdu nie na podstawie aplikacji, lecz taksometru. To metoda, do której wielu taksówkarzy jest mocno przywiązanych

Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber Polska

Uber kusi zerowymi prowizjami

Na początek, w ramach nowej usługi, z aplikacji będzie korzystać kilkudziesięciu kierowców warszawskiej korporacji. Istnieje jednak potencjał na rozszerzenie kooperacji do kilkuset kierowców w całym kraju, w tym np. w Trójmieście, gdzie Glob Taxi ma mocną pozycję. Uber rozmawia też z innymi firmami taxi. – Chcielibyśmy na początek skupić się na dużych miastach wojewódzkich, ale i te mniejsze są w kręgu naszego zainteresowania – przyznaje Konowrocki.

Z naszych informacji wynika, że kolejne współprace miałyby ruszyć w przyszłym roku. Uber liczy, że przyciągnie taksówkarzy specjalną ofertą (przez pół roku prowizja Ubera ma wynosić 0 proc.), a ci będą stopniowo próbować jeździć nie tylko na taksometrze, ale również zaczną przyjmować zwykłe zamówienia z aplikacji. Magnesem może być również fakt, że Uber ma swoje stanowisko na lotnisku na warszawskim Okęciu, a także na stołecznym Dworcu Centralnym. Podobną współpracę ogłosi także lada moment z Dworcem PKP Gdańsk Główny, a w 2025 r. planuje kolejne tego typu partnerstwa w kluczowych lokalizacjach.

Na razie taksówkę z taksometrem w Uberze będzie można zamówić tylko przez aplikację. Opcja skorzystania z takiego przejazdu z postoju na stanowisku taxi być może pojawi się w przyszłości. – Takie rozwiązania są już testowane na innych rynkach – potwierdza dyrektor zarządzający Uber Polska.

W tym roku Uber podpisał współpracę z IT Taxi, na mocy której ponad 12 tys. taksówkarzy we Włoszech uzyska dostęp do platformy Uber. Dzięki temu aplikacja jest dostępna w ponad 80 nowych miastach i rozwinęła działalność Ubera w dużych miastach, takich jak Rzym, Mediolan, Turyn i Bolonia. Podobne partnerstwa zawarto m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Turcji, Korei Płd., Hongkongu, a także w Nowym Jorku i San Francisco.

Paczki dostarczy Uber Eats

Na tym nie koniec – Uber chce bowiem mocno wejść w rynek kurierski. Platforma w tym tygodniu rozpoczyna usługę szybkich dostaw przesyłek rowerami. Nie przez przypadek nowa funkcjonalność popularnej aplikacji odpalana jest w szczycie paczkowym. – Wybraliśmy ten okres, bo liczymy na duże zainteresowanie i szybkie zwiększenie świadomości użytkowników dotyczących tej usługi – wyjaśnia Michał Konowrocki.

Mowa o Uber Dostawa, opcji, która uzupełni działającą od niedawna usługę Odbiór w Sklepie (ta umożliwia zlecenie kierowcy odbioru zakupów ze sklepu lub punktu usługowego). W efekcie Uber umożliwi błyskawiczne przesyłanie paczek (tzw. same day delivery) autem i jednośladem – wszystko z poziomu apki. Od teraz zamówienia będą realizować też rowerowi dostawcy Uber Eats.

– Uber Dostawa, np. w sytuacji gdy ktoś zapomniał zabrać z domu ładowarki albo leków, pozwala szybko zamówić przewóz paczki, na który nie trzeba czekać kilku godzin. Usługa realizowana jest w ciągu minut – po jej zamówieniu podjeżdża kurier po przesyłkę, którą ma dostarczyć. Teraz można z poziomu platformy wybrać, czy ma to być tańsza opcja rowerowa, czy samochodowa – wskazuje Konowrocki.

Uber liczy na budowanie w tym kontekście partnerstw biznesowych z platformami internetowymi i sklepami. Gigant współpracuje już w zakresie dostaw z Media Markt, ale – jak się dowiedzieliśmy – prowadzone są rozmowy z innymi dużymi sieciami, które chcą wdrożyć opcję zakupów z odbiorem w sklepie i dostawą przez kuriera Ubera.

Na mapie rowerowych dostaw Ubera znalazły się Poznań, Kraków, Wrocław i Warszawa. Do tej pory w Uber Dostawa zamówienia realizowano samochodami w siedmiu miastach. Usługa – najpierw pod nazwą Uber Connect, a potem Uber Paczka – wystartowała trzy lata temu, jednak dopiero teraz rozszerzono ją na wszystkie 25 lokalizacji w Polsce, w których aplikacja jest dostępna. Na liście są m.in. aglomeracja śląska, Łódź, Kalisz, Płock, Koszalin czy Legnica. W ub.r. tylko w stolicy z Uber Paczki użytkownicy skorzystali 158 tys. razy. W skali całego kraju średnio realizowano ponad 610 przesyłek każdego dnia.