Wystarczy próbka głosu pracownika, by okraść firmę

Cyberprzestępcy, dzięki AI, znaleźli nowy sposób ataku. Do inżynierii społecznej używają systemów do klonowania głosu. Kontrolę nad danymi całego przedsiębiorstwa w taki sposób mogą przejąć w 40 minut.

Publikacja: 22.08.2025 05:07

Wystarczy próbka głosu pracownika, by okraść firmę

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Już 36 proc. cyberataków opiera się na tzw. socjotechnice – wskazują najnowsze dane Palo Alto Networks, firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie IT. Tak działa m.in. grupa Muddled Libra. Eksperci ostrzegają, że ta – zamiast przeprowadzać szeroko zakrojone ataki phishingowe (wyłudzające dane) – namierza kluczowych pracowników i tworzy ich profile psychologiczne na podstawie publicznie dostępnych informacji. Następnie przestępcy podszywają się pod nich, uprzednio, dzięki narzędziom AI, np. klonując ich głos i kontaktują się z firmowym działem pomocy IT. Pretekst może być dowolny: utrata hasła, problem z dostępem do zasobów, pozyskanie poświadczenia dostępu. W rezultacie hakerzy zyskują dostęp do danych. 

