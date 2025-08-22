Już 36 proc. cyberataków opiera się na tzw. socjotechnice – wskazują najnowsze dane Palo Alto Networks, firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie IT. Tak działa m.in. grupa Muddled Libra. Eksperci ostrzegają, że ta – zamiast przeprowadzać szeroko zakrojone ataki phishingowe (wyłudzające dane) – namierza kluczowych pracowników i tworzy ich profile psychologiczne na podstawie publicznie dostępnych informacji. Następnie przestępcy podszywają się pod nich, uprzednio, dzięki narzędziom AI, np. klonując ich głos i kontaktują się z firmowym działem pomocy IT. Pretekst może być dowolny: utrata hasła, problem z dostępem do zasobów, pozyskanie poświadczenia dostępu. W rezultacie hakerzy zyskują dostęp do danych.