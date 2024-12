Polskie pomysły zmian w Zielonym Ładzie

Komisja Europejska obiecała, że w ciągu pierwszych 100 dni (kadencja rozpoczęła się się 1 grudnia) przedstawi czysty przemysłowy ład (ang. Clean Industrial Deal), który ma być wizytówką drugiej kadencji przewodniczącej Ursuli von der Leyen. O ile w 2019 roku priorytetem był Europejski Zielony Ład, to teraz KE chce postawić na konkurencyjną gospodarkę. Zielone cele zostają utrzymane, ale ma im towarzyszyć polityka wsparcia dla europejskiego przemysłu. Polska – tak jak kilka innych krajów – chciałaby, żeby przy tej okazji dokonać jednak rewizji kilku elementów przyjętego już pakietu legislacyjnego Fit for 55, czyli zestawu regulacyjnego prowadzącego do obniżenia emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku.