Tiry na wstecznym biegu. Przed polskimi przewoźnikami coraz większe rafy

Linie lotnicze wracają do Izraela. Zawieszenie broni zaczyna działać

Do lotów do Izraela wracają właśnie Wizz Air i linie z Grupy Lufthansy. LOT i większość dużych linii z UE i Bliskiego Wschodu już tam są. Izraelczycy mają tylko kłopot z bezpośrednimi podróżami do USA, bo bilety są bardzo drogie.