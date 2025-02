W I kwartale 2025 roku wskaźnik optymizmu spadł w Polsce do poziomu -1 proc., czyli minimalnie przeważają pesymiści – wynika z badania przez Dun & Bradstreet przeprowadzonego na 32 rynkach.

Najmniej optymizmu co do swojej przyszłości mają firmy z branży sprzedaży detalicznej i hurtowej (ogółem ich poziom optymizmu spadł do -15 proc.). Niewiele lepiej jest w branży budowlanej, finansowej i przemysłu metalurgicznego, gdzie odczucie optymizmu spadło do poziomu -13 proc. – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland. – Na 6-proc. plusie jest branża HoReCa, media (informacja i komunikacja) z 8 proc., a także – z 23-proc. wzrostem optymizmu – branża nieruchomości – dodaje.