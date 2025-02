Trump zapowiedział cofnięcie dopłat do elektromobilności. Firmy zainwestowały miliardy

Donald Trump zapowiedział cofnięcie wszystkich dopłat do budowy zakładów produkujących samochody elektryczne i baterie do nich. W projekty związane z elektromobilnością zainwestował Ford ok 3 mld dolarów, tyle samo przeznaczył na zwiększenie produkcji elektryków General Motors, BMW wydało 1,7 mld dolarów na nowy zakład w Karolinie Północnej, a Hyundai zainwestował w nową fabrykę aż 5 mld dolarów.