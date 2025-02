Szał na punkcie narzędzi AI, jaki opanował świat w ciągu ostatnich dwóch i pół roku od momentu premiery ChatGPT, wciąż nad Wisłą nie przełożył się na istotne wdrożenia tej technologii. Rodzimy biznes, w wielu przypadkach, ocenia ów boom jako modę. Choć sceptyków względem sztucznej inteligencji w Polsce jest mniej niż w innych krajach (44 proc. wobec 51 proc.), to trudno mówić o entuzjazmie. Eksperci tłumaczą to tym, że firmy podeszły do AI z dużym pragmatyzmem.