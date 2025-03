W połowie marca poznamy kilka ważnych danych dotyczących inflacji w Polsce: ostateczne za styczeń oraz dane za luty. Będą one o tyle ważne, że pozwolą określić poziom tegorocznego szczytu inflacji, który najpewniej nadejdzie właśnie w marcu na poziomie w okolicach 5,4–5,6 proc. Wstępne styczniowe dane zaskoczyły negatywnie: wskazały wynik 5,3 proc. (wobec średniej prognoz ekonomistów 5,1 proc.). Niemniej dane, które w marcu poda GUS, będą bazowały już na zaktualizowanym koszyku inflacyjnym. Historycznie częściej skutkowało to rewizją styczniowego odczytu w dół.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Co powie prezes Glapiński?

Zarówno rynek, jak i przedsiębiorcy oraz kredytobiorcy uważnie powinni nasłuchiwać też sygnałów i danych z Narodowego Banku Polskiego. Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 11–12 marca nie ma co oczekiwać obniżki stóp procentowych, niemniej RPP (oraz my wszyscy) zapozna się z najnowszą projekcją inflacyjną ekonomistów NBP. Od jej rezultatów, przyjętych założeń m.in. co do cen energii dla gospodarstw domowych w ostatnim kwartale roku oraz oczywiście interpretacji członków Rady zależeć będzie wydźwięk komunikatu po posiedzeniu i konferencji prezesa Glapińskiego kolejnego dnia.

Zgodnie z aktualną retoryką najwcześniej przestrzeń ku obniżkom stóp procentowych pojawi się w drugiej połowie roku, niemniej być może nowa projekcja inflacyjna pozwoli członkom RPP na większe konkrety. Wiadomo, że dla RPP ważny jest przebieg inflacji pod koniec roku, a ta silnie zależeć będzie od decyzji rządu ws. cen energii po wrześniu. Bank centralny ostatnio przewidywał, że po zejściu inflacji w okolice 4 proc. w trzecim kwartale w czwartym zobaczymy odbicie znów do blisko 5 proc. Niemniej lutowe sygnały z Ministerstwa Klimatu i Środowiska sugerują, że działania osłonowe mogłyby zostać przedłużone (chyba że w ogóle nie będą potrzebne, bo taryfy zostaną obniżone tak silnie). To wskazywałoby, że inflacja w ostatnim kwartale nie wzrośnie. Z drugiej strony, żadne oficjalne decyzje w zakresie cen prądu nie zapadły.

Popyt wewnętrzny kluczem do optymizmu

Gdyby – hipotetycznie – przekaz z Rady Polityki Pieniężnej okazał się bardziej gołębi (wskazujący na większość skłonność do obniżek) niż w ostatnich miesiącach, to byłby to sygnał do osłabienia się złotego. Na to czekają podmioty z silną ekspozycją eksportową, acz średnie prognozy ekonomistów na marzec nie sugerują, abyśmy mieli zobaczyć deprecjację polskiej waluty. Odbiciu liczby zamówień z zagranicy nie sprzyjają też dane o PMI ze strefy euro – w listopadzie były wprawdzie lepsze od oczekiwań, ale jednak wciąż wskazują na recesyjne nastroje.

Zamówienia powinny jednak stopniowo pojawiać się z rynku wewnętrznego m.in. w związku z ożywieniem inwestycyjnym. Dane o produkcji budowlano-montażowej już pod koniec 2024 r. wykazywały symptomy poprawy, a styczniowy wynik +4,3 r./r. był najwyższy od ponad roku.

Ponad 5-proc. inflacja przy obniżającym się tempie wzrostu płac (według średniej prognoz poniżej 9 proc. w marcu r./r. w sektorze przedsiębiorstw) oznacza, że realna dynamika wynagrodzeń – choć solidna – jest najsłabsza od ponad roku. Teoretycznie to powinna tłumić konsumpcję prywatną, ale np. styczniowe dane o sprzedaży detalicznej okazały się zaskakująco dobre. To może być sygnał, że konsumenci zaczynają wydawać oszczędności nagromadzone w 2024 r. Nadzieją dla handlu są też lutowe dane o nastrojach konsumenckich, wskazujące na najwyższe od ponad trzech lat oceny Polaków, że obecnie jest dobry czas na ważne zakupy (np. mebli, sprzętu RTV/AGD itp.).

Dla rynku walutowego i surowcowego kluczowe będą ruchy i nastroje dotyczące wojen celnych, decyzji USA w zakresie eksportu zasobów naturalnych czy rozmów pokojowych ws. Ukrainy.

Opinie dla „Rzeczpospolitej”

Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji przedsiębiorców Pracodawcy RP Foto: materiały prasowe

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP

Inflacja osiągnie w marcu szczyt na podwyżkach cen regulowanych, głównie akcyzy na wyroby tytoniowe i spodziewam się jej dynamicznego spadku od kwietnia. Dynamika płac spadła już do terytoriów jednocyfrowych i będzie się obniżać do nominalnie około 7 proc. na koniec roku. W przypadku sprzedaży detalicznej towarów (w cenach stałych) widzę stagnację: w styczniu kupiliśmy leki i samochody z odłożonych zamówień. Spadająca dynamika płac i skłonność do oszczędzania moim zdaniem tworzą presję na konsumpcję, a towary szczególnie. Spodziewam się, że ceny ropy Brent będą stabilne, benzyna może nieco tanieć przez mocną walutę. Złoty jest w trendzie aprecjacyjnym – to podcina nam konkurencyjność, ale do marca nie będzie nawet nadziei rynkowych na działanie NBP.

Foto: mat.prasowe

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan

Nie spodziewamy się wielkich zmian legislacyjnych, stabilizacja prawna więc wpłynie pozytywnie na nastroje. Te jednak będzie psuć nadal wysoka zmienność cen. Kluczowe dla sentymentu w Polsce w końcówce kwartału wydaje się to, w którą stronę pójdą rozmowy pokojowe ws. Ukrainy. Na rodzimym rynku pracy także powinno się obyć bez większych niespodzianek i utrzyma się dynamika wynagrodzeń oscylująca w okolicach 10 proc. Marzec jest o tyle szczególny, że będzie on uwzględniał premie kwartalne wypłacane w górnictwie oraz leśnictwie. Sprzedaż detaliczna będzie niska, ale to ze względu na przesunięcie tegoroczne świąt Wielkanocy. W 2024 święta były na przełomie marca i kwietnia, czyli zakupy robiliśmy jeszcze w marcu, w tym roku wypadają pod koniec kwietnia. Ta sama liczba dni roboczych również nie wpłynie pozytywnie na wyższą sprzedaż.Ceny ropy utrzymają się zapewne w marcu w przedziale 72–74 dolary za baryłkę.

Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku Foto: materiały prasowe

Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku

Marzec będzie szczególnym miesiącem z punktu widzenia inflacji konsumenckiej. Spodziewamy się, że ta wzrośnie do 5,6 proc. rok do roku i wyznaczy tegoroczne maksimum. W kolejnych miesiącach będzie już hamować, a w drugiej połowie roku powinna schodzić poniżej 4 proc. W marcu wybrani konsumenci na pewno wyraźniej odczują podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe, która przyczyni się także do wyznaczenia tegorocznego rekordu inflacji. Wysoka inflacja będzie wyraźniej drenować kieszenie Polaków, choć z nawiązką powinna być kompensowana przez tempo wzrostu wynagrodzeń, które w sektorze przedsiębiorstw może nieznacznie przekroczyć 9 proc. rok do roku. To z jednej strony dużo, z drugiej wyraźnie niżej niż w 2024 roku.

Osłabienie dynamiki wynagrodzeń, w tym szczególnie w ujęciu realnym (po skorygowaniu o inflację), będzie jednym z hamulcowych dla potencjału ożywienia w konsumpcji prywatnej w pierwszym kwartale, a szczególnie w marcu. Ale ożywienie w tym obszarze mimo wszystko powinno być kontynuowane, gdyż gospodarstwa domowe w 2024 r. odbudowały oszczędności i oddłużyły się. Słowem: powinny zacząć dostrzegać swoją stabilną sytuację finansową. W sprzedaży detalicznej spodziewamy się niskiego wzrostu 1,2 proc. rok do roku, przyhamowanego m.in. przez mniejszą liczbę dni handlowych w ujęciu rok do roku (-1). Przedsiębiorcy zorientowani na eksport pilnie będą śledzić m.in. kursy walut. Silny złoty nie sprzyja marżom tych firm w ostatnim czasie i jeśli nie dojdzie do bardzo niekorzystnych rozstrzygnięć dotyczących wojny na Ukrainie i szerzej architektury bezpieczeństwa w regionie, złoty może utrzymać zdobycze z początku tego roku. Do tego dochodzą ryzyka związane z wojnami handlowymi i potencjalną implementacją ceł USA na Europę. Jeśli te zostaną wprowadzone, to paradoksalnie część biznesu może produkować i kupować na zapas (żeby zdążyć przed wprowadzeniem ceł), co może podbić bieżące wolumeny, ale w szerszym horyzoncie byłoby odczytywane jako negatywny czynnik, zwłaszcza w sektorze automotive.

W marcu na pewno pilnie będą też obserwowane wydarzenia polityczne w Niemczech i oceniana szansa na ewentualną mocniejszą stymulację tamtejszej gospodarki przez niemiecki rząd. Z kolei krajowy handel i przemysł zorientowane na popyt wewnętrzny powinny odczuwać więcej komfortu, przede wszystkim w branżach zorientowanych na inwestycje. Handel może jeszcze w umiarkowanym stopniu dostrzegać poprawę sytuacji, choć optymizm dotyczący przyszłości powinien narastać.

Foto: mat. prasowe

Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Sezonowe umacnianie złotego na początku roku utrzymuje się zazwyczaj do pierwszych dni marca. Około 10 maca zaczynają się pokazywać bardziej masowe realizacje zysków. Może więc pojawić się wyraźniejsza korekta. Ropa może nieco odbić po wcześniejszych spadkach. To wraz z osłabieniem złotego może przynieść podwyżki cen paliw w hurcie. Handel detaliczny może być w miarę mocny, acz „podgryzać” go będzie jednak stopniowo rosnąca inflacja. Ta w handlu detalicznym szacowana dla stycznia na 1,2 proc., w marcu wyniesie już około 1,6 proc.). Roczna dynamika płac może być w trendzie spadkowym, choć nadal całkiem wysoka.Wciąż z wypiekami oczekujemy na komunikat o inflacji za styczeń i luty (zwłaszcza o potencjalnej korekcie wskaźnika za styczeń przy nowym koszyku). To oczywiście mocno kształtować będzie oczekiwania dla inflacji średniorocznej (bo będzie zmieniać punkt startu).

Foto: mat. prasowe

Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw e-petrol.pl

W ostatnich tygodniach kluczowe znaczenie dla rozwoju wydarzeń na rynku naftowym mają działania nowej amerykańskiej administracji, i z taką sytuacją powinniśmy mieć też do czynienia w marcu. Prognoza dla ropy Brent na nadchodzący miesiąc zakłada utrzymanie się jej notowań ponad poziomem 70 dolarów, który od kilku lat jest solidnym wsparciem dla cen surowca. Od połowy lutego ropa Brent taniała w reakcji na doniesienia o rozmowach USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Perspektywa zakończenia ciągnącego się od trzech lat konfliktu zbrojnego w Europie wywiera spadkową presję na rynku naftowym, bo może doprowadzić do złagodzenia sankcji nałożonych na Moskwę i ułatwić dostęp do rosyjskiej ropy. Argumentem za niższymi cenami surowca są też obawy dotyczące wojny handlowej na świecie, której skutkiem będzie niższy popyt na produkty naftowe. Przestrzeń do obniżek powinna być jednak ograniczona przez bliskość mocnego wsparcia w rejonie 70 dolarów. Ten poziom cen może skłonić OPEC+ do kolejnego odsunięcia w czasie planów stopniowego zwiększania wydobycia, które zgodnie z aktualnymi ustaleniami mają zacząć być realizowane od kwietnia.

Foto: mat. prasowe

Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ

Cena ropy naftowej WTI jest stosunkowo stabilna i waha się w granicach 70 dolarów za baryłkę. Cena nieznacznie poniżej 70 dolarów jest od dłuższego czasu dolnym ograniczeniem przedziału wahań i mimo zapowiedzi Donalda Trumpa oraz przewidywań części analityków, jest granicą trudną do pokonania. Nie sądzę, aby do jej przełamania doszło także w marcu, więc obecna cena WTI powinna się utrzymać. Na ceny paliw wpływ mają stabilne ostatnio marże rafineryjne oraz waluta.

Złoty w lutym umocnił się do amerykańskiej waluty o około 1–2 proc. i to pomogło cenie paliw na stacjach, ale z uwagi na zakres ruchu nie miało większego znaczenia i chyba nie będzie miało także w przyszłości. Z uwagi na okres wiosenny, ceny benzyny i diesla powinny się stopniowo zrównywać.

Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku Foto: tv.rp.pl

Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku

Dynamika wzrostu wynagrodzeń będzie spadać. Trend ten się rozpoczął pod koniec zeszłego roku i będzie kontynuowany. Ceny paliw się ustabilizowały i tak pozostanie – o ile nic się nie wydarzy w kontekście zaprzestania eksportu przez USA swoich zasobów naturalnych. Złoty wzmocnił się na fali rozmów pokojowych między USA i Rosją, a jakiekolwiek informacje o tym, że one nie zakończą się porozumieniem, mogą oznaczać risk-on dla inwestorów i osłabienie walut z regionu i giełdy. W marcu będzie szczyt inflacji na poziomie około 5,5 proc. r./r., a także nowe prognozy NBP. Te punkty graniczne będą nas przybliżać do obniżki stóp procentowych.