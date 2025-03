W tym tygodniu, po trzymiesięcznej zimowej przerwie, wznowiono budowy dróg. Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w 2025 r. kierowcy dostaną nowe odcinki dróg ekspresowych i autostrad o łącznej długości 400 km. – Będziemy wydawać więcej pieniędzy na budowę szybkich tras: chcemy do 2030 r. utrzymać roczne wydatki na poziomie co najmniej 20 mld zł – mówi szef GDDKiA Paweł Woźniak. To miliard zł więcej od nakładów z 2024 r. oraz o dwa miliardy więcej w porównaniu z wydatkami w 2023 r.