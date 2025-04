Po chwilowym spowolnieniu rynek e-commerce w naszym kraju znów nabiera tempa – twierdzą eksperci DPD Polska i wskazują, że od początku br. widać pozytywne nastroje w branży, a przede wszystkim rosnące wolumeny sprzedaży. – Tempo wzrostu rynku e-commerce w najbliższych latach wyniesie blisko 10 proc., co przewyższa dynamikę całego handlu detalicznego – prognozuje Andrzej Gałdecki, key account manager w DPD Polska.



Jak zaznacza, jednym z motorów stała się ekspansja międzynarodowa. – Rynek UE to 450 mln potencjalnych klientów, z czego 80 proc. kupuje online, a ponad 50 proc. z nich regularnie zamawia produkty z zagranicy. Otwiera to przed polskimi firmami drzwi do nowych odbiorców i możliwości znacznego skalowania biznesu – przekonuje.