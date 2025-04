Przez cła Donalda Trumpa chińskie serwisy nasilą ofensywę w Europie

Dla Temu czy Shein USA to główny rynek. Po wprowadzeniu 100-proc. ceł na import z Chin stracą one wielu klientów, których stratę będą chciały sobie zrekompensować np. w Europie. UE powinna przyspieszyć zmiany prawne, by ograniczyć ich ekspansję.